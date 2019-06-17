Зарегистрировано уже 2,6 млн. онлайн-касс

975 тысяч организаций и ИП, преимущественно занятых в сфере торговли и общественного питания, зарегистрировали уже 2,6 млн онлайн-касс.

Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин в ходе расширенной коллегии ведомства.

До 1 июля 2019 года в рамках третьего этапа реформы на новый порядок касс должны перейти:

ИП сферы услуг на ЕНВД и патенте;

все ИП сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников;

налогоплательщики на УСН сферы услуг, кроме услуг общепита, при наличии наемных работников;

ИП в сфере вендинга без наемных работников.

«Внедрение новой технологии ККТ дает возможность существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков. Сейчас рассматривается законопроект об отмене обязанности представления декларации по УСН и ведения книги учета доходов. По экспертным оценкам, не менее 800 тысяч налогоплательщиков смогут воспользоваться этим правом», — заявил Михаил Мишустин.

Окончание реформы ККТ планируется через два года.

При этом недавно принят закон с отсрочкой для ИП без наемных работников, занятых в сфере работ и услуг, или реализующих товары собственного производства.

«Для этой наиболее чувствительной категории налогоплательщиков планируется сделать плавный переход, в том числе, для выбора наиболее удобного для них налогового режима. Имею в виду новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — добавил Михаил Мишустин.