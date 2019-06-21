Пособие по уходу за ребенком предлагают платить до 3 лет

В Госдуму поступил законопроект № 736075-7 с поправками в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Автор проекта, депутат Тамара Плетнева предлагает платить пособие по уходу за ребенком в возрасте с 1,5 до 3 лет с применением критериев нуждаемости.

Критерий следующий: размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Размер пособия – прожиточный минимум для детей в субъекте РФ за 2 квартал предшествующего года.

Платить его будут органы соцзащиты населения.

Планируется, что закон вступит в силу в январе 2020 года.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с применением критериев нуждаемости возникает в случае достижения ребенком соответствующего возраста на 1 января 2020 года.

Напомним, накануне на «Прямой линии» Президент Владимир Путин говорил, что вместо 50-рблевого пособия введут пособие в размере прожиточного минимума, но платить его будут не всем, а только нуждающимся.