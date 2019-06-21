Подать заявление на отпуск или увольнение можно будет в электронном виде

Возможность заключения трудового договора с использованием электронных и других технических средств предложили закрепить в Трудовом кодексе (ТК) РФ. Законопроект, подготовленный группой депутатов, внесли в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Согласно поправкам, трудовой договор может быть заключен путем обмена документами с использованием электронных средств. Трудовые договоры и сегодня могут заключаться после обмена отсканированными документами по электронной почте. Однако в судебной практике наблюдается различие в подходах к признанию таких договоров заключенными.

Также предлагается ввести в ТК нормы о юридически значимых сообщениях. Такие положения есть в Гражданском кодексе, они позволяют исключить споры о моменте возникновения, изменения и прекращения у гражданина соответствующих прав и обязанностей. В Трудовом кодексе таких положений нет, что создаёт опасную для трудовых правоотношений неопределенность, считают авторы.

Юридически значимые сообщения — это любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые в целях передачи определенной юридически значимой информации.

Передача одной стороной трудового договора другой стороне сообщения (заявление, уведомление, обращение, разрешение, требование) влечёт соответствующее юридическое последствие, предусмотренное трудовым законодательством.

Предлагается ввести в ТК новую статью (15.1), в которой закрепить общие положения о юридически значимых сообщениях, включая вопрос об их форме. Предполагается, что обмен сообщениями сможет происходить не только при личном контакте работника и работодателя или по почтовой связи, но и в электронном виде.

Проект также предусматривает обязанность работника и работодателя вести себя добросовестно, не вступать в переговоры, если они не намерены заключать соглашение.