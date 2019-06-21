ИФНС требует устранить расхождения между 6-НДФЛ и РСВ

Участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке получила из ИФНС требование о необходимости внести уточнения в форму 6-НДФЛ за 2018 год, так как отраженная там сумма начислений меньше, чем в РСВ.

Причина расхождений — выплата по договору ГПХ, которая в РСВ отражена по дате подписания акта в декабре 2018 года, а в 6-НДФЛ — по дате выплаты дохода в январе 2019.

Казалось бы, это рядовая ситуация. Но вот налоговый инспектор так не считает, утверждая, что такого расхождения быть не может. По мнению ИФНС база в 6-НДФЛ может отличаться от базы в РСВ исключительно в большую сторону, но никак не в меньшую.

Бухгалтер под таким напором инспектора даже начала сомневаться в своей правоте, однако коллеги ее поддержали.

Напомним, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК дата фактического получения дохода в виде вознаграждения за оказание услуг по договору ГПХ определяется как день выплаты дохода.

Поэтому в форме 6-НДФЛ (как в 1-ом, так и во 2-ом разделе) такой доход отражается в день его выплаты, Об этом, в частности, напоминает УФНС по г. Москве в письме № 20-15/003917@ от 16.01.2019.