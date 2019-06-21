Высокопоставленные чиновники не должны зарабатывать больше Президента

После высказывания Владимира Путина на «прямой линии» о том, что не должно быть колоссальной разницы в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур, партия «Справедливая Россия» разработала соответствующий законопроект.

Документ регулирует соотношение зарплат руководителей и работников госорганизаций, включая компании с госучастием и внебюджетные фонды.

«Нашей инициативой мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе четкую норму: разница в зарплате руководителей и сотрудников указанных организаций не может быть более чем восьмикратной. Сейчас соотношение 1 к 8 рекомендуется на уровне отдельных нормативных актов, но далеко не всегда соблюдается», — прокомментировал глава партии Сергей Миронов. Законопроект предусматривает также, что оклады и стимулирующие выплаты руководителей госструктур не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение Президента РФ.

«Мы прекрасно знаем, и это видно по налоговым декларациям, что сегодня высокопоставленные чиновники зарабатывают не только в разы больше „рядовых“ граждан, но подчас намного больше, чем сам Президент, — добавил Сергей Миронов. — Мы убеждены, что доходы высшего звена нашей бюрократии должны быть в большей степени приближены к реалиям жизни большинства граждан. А доходы наших бюджетников — учителей, врачей, ученых — нужно, наоборот, повышать до уровня госслужащих. Это одно из основных программных требований нашей партии».