Высокопоставленные чиновники не должны зарабатывать больше Президента

После высказывания Владимира Путина на «прямой линии» о том, что не должно быть колоссальной разницы в зарплатах руководителей и сотрудников госструктур, партия «Справедливая Россия» разработала соответствующий законопроект.

Документ регулирует соотношение зарплат руководителей и работников госорганизаций, включая компании с госучастием и внебюджетные фонды.

«Нашей инициативой мы предлагаем закрепить в Трудовом кодексе четкую норму: разница в зарплате руководителей и сотрудников указанных организаций не может быть более чем восьмикратной. Сейчас соотношение 1 к 8 рекомендуется на уровне отдельных нормативных актов, но далеко не всегда соблюдается», — прокомментировал глава партии Сергей Миронов.

Законопроект предусматривает также, что оклады и стимулирующие выплаты руководителей госструктур не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение Президента РФ.

«Мы прекрасно знаем, и это видно по налоговым декларациям, что сегодня высокопоставленные чиновники зарабатывают не только в разы больше „рядовых“ граждан, но подчас намного больше, чем сам Президент, — добавил Сергей Миронов. — Мы убеждены, что доходы высшего звена нашей бюрократии должны быть в большей степени приближены к реалиям жизни большинства граждан. А доходы наших бюджетников — учителей, врачей, ученых — нужно, наоборот, повышать до уровня госслужащих. Это одно из основных программных требований нашей партии».

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Зарплата»

Все семинары по теме Зарплата