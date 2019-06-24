Скоро в автобусах надо будет применять ККТ

С 01.07.2019 водитель или кондуктор при осуществлении расчетов за проезд в общественном транспорте обязаны применять ККТ в независимости от способа оплаты (наличными денежными средствами или в безналичном порядке).

Об этом напоминает ФНС в письме № ЕД-4-20/11347@ от 11.06.2019.

Налоговики сообщают, что на данный момент в реестр ККТ включены модели ККТ, которые предназначены для осуществления расчетов в различных климатических условиях.

Купить ККТ можно по вполне бюджетной цене за 18 тыс. рублей.

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