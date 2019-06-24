Скоро в автобусах надо будет применять ККТ

Ага, теперь азиаты Россию зауважают и затрепещут
И как сайты будут проверять легальность номера? Будет создан какой-то онлайн сервис? Чувствую буд...
Т.е. с налоговой системой РФ автор статьи знаком плохо и даже не знает, как называется налог на п...
Вот пока мне топливо с 2010 года в 2,5 раза не повысили - всё платилось.Пока земельный налог по к...
По поводу налогов и предпринимательской деятельности - бессмыслица получается. Если это деятельно...
Вот это перешли!(((Мне кажется "переход полностью" заключался в дописании алгоритма во исполнении...
А не достаточно ли информации для передачи ее специальным людям? Для профессионального расследова...
Как вы думаете, а если вам здесь напишут что вы - недоумок и имбецил, это будет цивилизованно и б...
Ты пользуешься вотсапом?На 2-х (Двух) девайсах ты его использовать не можешь. ©Попробуй перенести...
Если есть привязка Ватсаппа к гуглоаккаунту, то переписка хранится именно там - и при переустанов...
А причем тут бизнес, если лично вы заявили, что не платите земельный и транспортный налоги?...
Присоединяюсь к поздравлениям.
И вся проблема тут в двойной экономике. Тень помогают людям выжить.Тут и массажист, что работает ...
Предлагаю пообщаться с теми, у кого доходы менее 5 лямов в год, либо выше 100. Я вот 5 лет провел...
Три года же, по закону Яровой. Не?
Даааа? И что же такого глобального случилось именно в этом году, что всё пошло наперекосяк? Вы ду...
Это когда было у нас в стране?
Вот именно. Должны платить все. В зависимости от размера дохода. А не получать миллиард и ныкать ...
А он её (историю) хранит?
не понятно зачем такой текст тут? для 0,1 процента? не мало для Ваших масштабов? с клиентами туго...
Ну как что) вы пишите:"То есть федеральную систему для всей России сделали за срок менее 2 месяце...
Так насколько я понимаю, даже мобильные телефоны не нужны. Правоохранители в любой момент могут в...
сейчас цены на Али выше, чем у оптовиков. Проще скинуться и в РФ купить...
Я, конечно, против затрат. Но не забываем про азиатский менталитет. А там понтов больше чем у нас...
+1 Особенно когда директор - собственник бизнеса.Поэтому странно, что у кого-то рождаются подобны...
И что? От того, что частично что-то там начало работать раньше, можно говорить о том, что система...
Да. Потому что вы зарегистрировали ККТ до 1 июля. И на момент получения права на вычет работников...
Вы вообще о каких законодательных инициативах пишете? Речь про проект постановления пленума ВС. Э...
Это законодательные инициативы нового поколения. Деток наших чинуш. Они обучились в Лондонах и СШ...
Опрос, конечно, черно-белый. Но в коммерческих фирмах какое-то соотношение зарплат директора и ра...
Добрый день.Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.Я ИП без сотрудников на ЕНВД (магазин од...
никакого вранья нет) с 01.19 был произведен переход полностью. https://www.nalog.ru/rn77/about_ft...
да, это интересный вопрос. Неужели каждому грудному младенцу будут ЛК открывать?...
Т.е. ФНС врет в своем приказе? ) https://www.klerk.ru/buh/news/482210/
Ага, рухнут ЛК, а еще народ узнает о своих долгах по налогам только когда им приставы всё посписы...