Разъяснения трудинспекторов на сайте Роструда - это всего лишь рекомендации

На сайте «Онлайнинспекция.рф» размещаются разъяснения специалистов Роструда по вопросам, касающимся трудового законодательства. Каков правовой статус этих разъяснений, Роструд объяснил в письме ПГ/13385-6-1 от 11.06.2019.

Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» — это информационная система Роструда, состоящая из клиентоориентированных онлайн-сервисов и обеспечивающая дистанционное интерактивное взаимодействие федеральной инспекции труда, работников и работодателей по вопросам повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Ответственность за полноту и достоверность информации, размещенной в системе «Онлайнинспекция.рф», несут структурные подразделения либо должностные лица Роструда.

В рамках своих полномочий они выражают свое мнение по вопросам применения трудового законодательства.

Таким образом, разъяснения, размещенные на сайте «Онлайнинспекция.рф», не являются правовыми актами, а носят рекомендательный характер.

Впрочем, и настоящее письмо также не является правовым актом, отмечает Роструд.

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