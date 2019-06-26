Разъяснения трудинспекторов на сайте Роструда - это всего лишь рекомендации

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id402814241 Я бы сказала "распил" (бюджетных средств). Этих "подрядчиков" явно заранее приготовили. 1,5 ляма ... Что не так с системой Налог-3?

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Василек70 Если никто не вышел на торги кроме,ГНИВЦ...откуда подрядчики,да в таком количестве? Почему эти по... Что не так с системой Налог-3?

Дмитрий424 В конце 90-х - начале нулевых многие работали 6 дней в неделю, а теперь вот на 4 переходим...... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

Старый ворчун Я работал по 12-16 часов в сутки, 7 дней в неделю, с последующим одним отгулом за неделю.Было это... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

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РюмкаБезысходности А я всё ждал, когда же заметят?Ладно у меня уже шесть часов, но думается остальной контингент, вс... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

РюмкаБезысходности Какая может быть дискуссия, если вы просто уходите от неё, поскольку не можете ничем подкрепить с... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

2nom Товарищи, которые тут спорят в рабочее время РАБОЧЕГО !!! дня.А почему Вы не работаете а сидите н... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

bestiya7460 На кой черт это надо все, если все данные мы каждый месяц передаем в ПФР, каждый квартал в налого... Какие ошибки в трудовой книжке могут повлиять на будущую пенсию

РюмкаБезысходности Это как раз таки ответ на вопрос почему труд стоит МРОТ. Потому, что так установило государство. ... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты