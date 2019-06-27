Как считать срок владения квартирой, если она получена от супруга по брачному договору

Согласно пункту 2 статьи 217.1 НК доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от НДФЛ при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 5 лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 217.1 НК.

Пунктом 2 статьи 256 ГК установлено, что имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Если квартира приобретена одним из супругов до заключения брака, то в случае передачи такой квартиры в собственность второму супругу на основании брачного договора минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей налогообложения доходов от продажи квартиры исчисляется с даты госрегистрации

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/43616 от 14.06.2019.