Банки начали борьбу за самозанятых

Число зарегистрированных самозанятых за первые полгода пилотного проекта достигло 110 тыс., сообщили «Известиям» в ФНС. Банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан — помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета кредитные организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

Так, Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении. Новая опция позволяет не только поставить на учет свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения.

Одновременно финансовая организация готовит и специализированные кредитные продукты, однако подробности пока не раскрывает.

О готовности разработать специальную линию кредитов заявили и в «Тинькофф». По данным пресс-службы банка, количество клиентов из числа самозанятых уверенно растет. Действующая линейка продуктов полностью покрывает потребности этой категории граждан, однако, как отметили в пресс-службе организации, по мере развития сегмента банк будет готов предложить продукты, которые помогут им в развитии своего бизнеса.

В стадии разработки находятся специальные кредитные программы для самозанятых и в Альфа-банке, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Аналогичные сервисы готовят или уже сделали ВТБ, МТС-банк, МКБ, Совкомбанк и «Ак Барс». Последний подготовил и специальный страховой продукт для самозанятых: при его приобретении клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью или имуществу, а также квалифицированную юридическую помощь.