Бизнес просит продлить еще на месяц период для вычета на покупку ККТ

Из-за дефицита фискальных накопителей бизнес не успевает вовремя зарегистрировать ККТ.

В Астраханской области на 01.06.2019 в рамках 3 этапа реформы предприниматели должны были зарегистрировать 4063 онлайн-касс; однако в силу не зависящих от них обстоятельств — зарегистрировали только 2086 касс, что составляет 51% , сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Данная ситуация связана с тем, что возник дефицит с фискальными накопителями на 36 месяцев, производители не успевают выполнять заказы. Срок поставки оборудования превышает уже две недели. Но даже те, кто оплатил покупку оборудования заранее, не могут получить фискальные накопители в разумные сроки.

Так же, в регионах появился ряд недобросовестных поставщиков, имеющих в наличии необходимые фискальные накопители, которые пользуясь ситуацией на рынке, подняли стоимость более чем в два раза.

В этих условиях предприниматели, которые должны начать применять кассовую технику с 1 июля 2019 года не успевают поставить кассу на учет в налоговых органах, а это является необходимым условием для подачи документов на получение вычета на ее приобретение.

Учитывая сложившуюся проблему по поставкам фискальных накопителей не по вине предпринимателей — важно законодательно рассмотреть возможность продления срока постановки на учет онлайн-касс в рамках 3 этапа реформы в налоговых органах — до 31 июля 2019 года и предусмотреть налоговый вычет также предпринимателям, которые до 30 июня 2019 года оплатили приобретение кассового оборудования, но не получили его, считает Координатор ЮФО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Наиля Никитина.

Напомним, накануне в Госдуму был внесен законопроект, который расширяет список ИП, имеющих право на вычет по покупке ККТ.