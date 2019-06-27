Налоговики отбирают у ИП кассы, вынуждая оплатить налоги

Астраханские налоговики похвастались новым методом сбора долгов по налогам: они вместе с приставами ходят по торговым точкам и арестовывают кассовую технику у ИП, имеющих задолженность.

В частности, во время последнего рейда было составлено 27 актов описи и ареста кассового оборудования. Арестованное имущество изъято на месте судебными приставами.

В результате таких действий 22 налогоплательщика оплатили налоговую задолженность в полном объеме, 2 — рассчитались частично.

Лишение предпринимателя онлайн-ККТ вынуждает его прекратить деятельность в принципе, потому что торговля без неё приведет к большим штрафам. Этой ситуацией и воспользовались астраханские фискальные органы.

Налоговики Крыма оказались «добрее», они всего лишь арестовывают катера, транспорт и телевизоры.

Как сообщается на сайте регионального УФНС, керченские судебные приставы арестовали имущество пяти должников на общую сумму более 1 миллиона рублей: у двух индивидуальных предпринимателей изъяты маломерные катера и автомобиль, а у хозяйки салона красоты приставы конфисковали LED—телевизор. Житель Керчи, являющийся директором сразу двух организаций—должников, вынужден передвигаться на городском общественном транспорте, поскольку арест наложен на личное транспортное средство.