Многие чиновники не стали вводить себе KPI, хотя должны

В 2013 году Президент дал поручение по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства.

Однако это поручение выполнено не до конца.

Минэкономразвития «не приняты исчерпывающие меры» по установлению KPI в российских госкомпаниях, пишет РБК.

Нормативный правовой акт, закрепляющий статус KPI, не был установлен, а проект распоряжения правительства о совершенствовании системы применения целевых показателей для усиления стимулов менеджмента к повышению эффективности и достижению долгосрочных целей компаний принят не был.

Всего KPI должны применяться в 545 организациях. Между тем 43 руководителя госпредприятий не утвердили KPI и при этом избежали ответственности за это.

На днях Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития внести в проект концепции закона «О государственном и муниципальном имуществе» раздел об управлении акциями акционерных обществ, в котором должен быть закреплен статус KPI для оценки работы руководства.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире