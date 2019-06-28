«Рольф» в день обысков выиграл три аукциона на поставку машин для МВД

В день обысков в автоцентрах «Рольф» и сообщении СК об уголовном деле в отношении создателя компании автодилер победил в трех аукционах на поставки МВД более 1,5 тыс. патрульных автомобилей.

Сумма контрактов — более 2,8 млрд руб., пишет РБК. Автомобили, которые ведомство приобретет за счет государственного бюджета, будут поставлены в подразделения ведомства в Москве и Московской области, Сибири и отделения полиции в Южном федеральном округе.

Для Москвы и Подмосковья МВД приобретет 542 патрульных автомобиля на общую сумму более 978,3 млн руб., для подразделений в Сибири — 536 единиц за 949,4 млн руб. и для отделений ведомства в Южном федеральном округе — 523 машины на сумму более 944 млн руб. Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в этих аукционах, ООО «Рольф» было единственным участником торгов.