Не подключивших ККТ бизнесменов оказалось намного меньше

Налоговая служба скорректировала данные о предпринимателях, которые пока не успели подключиться к онлайн-кассам в рамках кассовой реформы. По новым данным, не подготовили онлайн-кассы к 1 июля порядка 80 тыс. налогоплательщиков из 400 тыс.

Вчера Forbes опубликовал данные, чтоиз 400 тыс. организаций и ИП, которые должны до 1 июля подключиться к онлайн-кассам, к концу июня это сделали только около 100 тыс.

В сообщении ФНС, поступившем в Forbes в четверг, приводятся уже другие данные:

«По оценочным данным количество налогоплательщиков, которые должны начать применять онлайн-кассы с 1 июля 2019 года, составляет около 400 000. Из них 280 000 — организации, преимущественно оказывающие услуги (за исключением услуг общепита) и 120 000 - ИП, применяющие ПСН и ЕНВД». При этом около 220 000 организаций и 100 000 ИП из тех, кто должен подключить онлайн-кассы к 1 июля, уже сделали это, сообщила пресс-служба ФНС

Таким образом, число не подключивших ККТ организаций и ИП всего 80 тыс.