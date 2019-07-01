Как пассажирским перевозчикам выполнить требования закона о ККТ

На сегодняшний день для всех автобусников и таксомоторных компаний есть три технических решения соблюдения 54-ФЗ.

Первое, если уже есть какая-то система приема денежных средств. Например, установлены валидаторы.

Валидатор не приравнивается к онлайн кассе, это устройство приема безналичного расчета, которое можно использовать для печатания или нанесения QR-кода. В этом случае приобретается облачная касса, к которой можно подключить определенное количество автобусов. Когда клиент оплачивает проезд, данные через имеющуюся систему попадают в облачную кассу и приходят обратно в виде QR-кода на устройство. При дополнительном оснащении QR-код можно распечатать.

Второе решение подразумевает установку приложения на телефон.

К облачной кассе подключается до 50 приложений (50 средств передвижений). Водитель выбирает соответствующую позицию, задает местоположение, и нажимает кнопку оплатить, далее все, как в первом варианте.

Третье решение для муниципалитетов, где неустойчивая связь, это установка онлайн-касс, которые могу принимать все виды платежей и накапливать данные, чтобы передать их, как только связь станет устойчивой. Такие кассы поддерживают большую номенклатуру и позволяют пробивать чек по свободной цене, что актуально для междугородних перевозок.

Это самый оптимальный, но самый дорогостоящий вариант, поясняется на сайте бизнес-омбудсмена.