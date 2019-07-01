Автобусники требуют от ФНС четких разъяснений, как выдавать чеки пассажирам

С 1 июля пассажирские перевозчики обязаны использовать ККТ. При этом четкого алгоритма действий нет, отметил представитель приморского отделения «Опоры России» Роман Ярош.
«Мы бы хотели видеть, например, на сайте ФНС четко для транспортников всю технологию: как пассажир зашел, как получил QR-код. Потому что перевозчик может взять деньги, ему главное выполнить закон, а пассажир? А если нужно распечатать чек? У нас многие выполняют социальные направления перевозок, где надо предоставлять билет дальше, в другие государственные органы. Да, код можно сфотографировать, но не у всех пассажиров будет такая возможность. Поэтому я заостряю внимание на этом вопросе: нужно все продумать и разъяснить. И сделать это так же четко и понятно», — заявил представитель бизнес-сообщества.
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