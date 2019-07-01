Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать

В приложении 2 раздела 1 формы РСВ отражается база для взносов в ФСС и собственно сами начисленные взносы.

Бухгалтеры часто задаются вопросом: отражать ли там выплаты по договорам ГПХ, которые, как известно, взносами на случай временной нетрудоспособности не облагаются?

Ранее ФНС в письме № ГД-4-11/15569@ от 08.08.2017 поясняла, что выплаты по физическим лицам, работающим на основе договоров ГПХ нужно отражать в Приложении 2 РСВ в строках 020,030.

Многие бухгалтеры так и делали — отражали выплаты по ГПХ как в общей сумме начислений, так и в составе необлагаемых сумм.

Между тем позднее вышли другие разъяснения. Так, в письме Минфина № 03-15-05/11367 от 21.02.2019 и письме ФНС № БС-4-11/14783 от 31.07.2018 поясняется, что выплаты в пользу физлиц в рамках договоров ГПХ не включаются в базу для исчисления страховых взносов на соцстрахование и потому не подлежат отражению в приложении 2 к разделу 1 РСВ.

А как на практике поступают бухгалтеры? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.