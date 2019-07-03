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Застройщики получат налоговые льготы

Застройщики получат право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесённых в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

Кроме того, также будет предусмотрено освобождение операций по передаче таких объектов от НДС.

Поручение о разработке соответствующего законопроекта накануне дал Президент Владимир Путин.

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