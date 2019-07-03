Застройщики получат налоговые льготы

Ежедневная отчетность. Это, конечно, что-то уже запредельное. А еще говорим о поддержке бизнеса. ...
SMM-щики напишут текст, а мы потом разбирайся) Что касается МС-ки, то более жадной конторы среди ...
ИП без наемных сотрудников, которые продают фабричные товары!!, оказывают услуги или выполняют ра...
Зачем еще малому бизнесу нужны онлайн-кассы?Малый бизнес получил инструмент, который ему и на хре...
Главную справку, о том осуществляется ли в вашей организации питание или компенсации, может талон...
спрашивается зачем им эта информация в течении дня... во вторых не у всех работодателей есть инте...
Система «позволит учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося че...
Мало. Вот по НДС эти сво... бухгалтера сдают отчеты вовремя! А в бюджете из-за этого по штрафам н...
При капитализме даже смотреть в сторону богатых нельзя. Это экстремизм и разжигание....
Надо будет сегодня кадровую службу порадовать, а заодно и предупредить что это их отчеты. А то пр...
Запуск системы учёта??? Всё считают и учитывают, а как же работать господа? И законы для людей вы...
АвтоВАЗ совсем охренел. Нагибать поставщиков поценам до бесконечночти невозможно. ...
возмущены такими маленькими цифрами, они там стараются не покладая рук, а народ плохо дохнет. Мед...
Ну, что Вы, разве смею я и в мыслях не было!
И что она возмущается? Была дана задача - все на борьбу с бедностью! Вот это как раз, похоже, пер...
Странно, у большинства людей таких желаний не возникает, а в УК это запрещено. Разрешим?...
сам 129-фз называется о внесении изменении в фз о применении ккм. в 54 уже внесено столько измене...
4890494688676766 это карта МОШЕННИКА! Не ведитесь на развод!!!Предлагают работу в рекламном агенс...
а чего хотели-то? у нас туточки объявили, что по указу свыше в кемеровской области к непомнюкаком...
мне вот интересно, а если у них всё вот тазиком накроется, как мы сейчас видим в налоговой - тут ...
есть вариант ещё проще - уменьшить прожиточный минимум
Бедных запишут в богатые, садоводов-огородников раскулачат, пенсионерам предложат эвтаназию, быст...
Клёвый анекдот на эту тему: "Если у россиянина есть две почки, он не может считаться бедным"....
А наказывать будет Роструд, которому данные передаст ПФР?... ну-ну......
Это что-то из области фантастики. Вы написали, что судьи на стороне ИФНС. Номерами дел не поделит...
ИФНС у нас в Самаре следят за оборотами и сами делают подлоги в виде фальсификатов заявлений по У...
можно не соглашаться, а можно ст. 59 НК почитать
Настоящие воры. Мало того что заставили покупать кассовый аппарат, который стоит 20000 + постоянн...
КБК одни для всех регионов. С годам могут меняться.
Поясните, пж., что за светофор такой? Где установлен?>Платежи в сторону юрлиц и ИП, окрашенных...
А номера КБК - одинаковые для всех регионов? Не меняются с годами?...
прямо любого склада??)или робот по полкам лазиет, вешает, меряет?...
типа в других программах это увидеть нельзя