Застройщики получат налоговые льготы

Застройщики получат право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесённых в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

Кроме того, также будет предусмотрено освобождение операций по передаче таких объектов от НДС.

Поручение о разработке соответствующего законопроекта накануне дал Президент Владимир Путин.