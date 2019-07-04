Норму по освобождению судоремонта от НДС пропишут в НК более четко

В настоящее время допускается неоднозначная трактовка и правоприменение положений подпункта 23 пункта 2 статьи 149 НК в отношении освобождения от НДС работ (услуг) по ремонту, модернизации, реконструкции, техническому обслуживанию судов.

Сейчас от НДС освобождается ремонт судна только на стоянке в порту. При этом ремонт судна, выполняемый в доках и на судоверфях судоремонтных

и судостроительных заводов облагается НДС.

В такой ситуации отечественные судоремонтные и судостроительные верфи потеряли конкурентоспособность в области коммерческого судоремонта.

Чтобы восстановить изначальный смысл судоремонта, подразумевающий восстановительную, но не добавленную стоимость судна, будут внесены поправки в ст. 149 НК. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Планируется возвращение к редакции подпункта 23 пункта

2 статьи 149 НК, действовавшей до 2002 года. Как говорится, все новое — это давно забытое старое.

Норма будет звучать так:

Не подлежит налогообложению НДС реализация на территории РФ работ (услуг) по обслуживанию морских судов и судов внутреннего плавания (лоцманская проводка, все виды портовых сборов, услуги судов портового флота, ремонтные и другие работы (услуги).

То есть упоминание про стоянки в порту из этого полпункта уберут.

Кроме того, дополнительного подпункта 15 в статью 164 НК в части 0 % ставки НДС для всех видов ремонта судов.