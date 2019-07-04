Банк заблокировал вам счет? Повышайте налоговую дисциплину!

Проблема блокировки банковских счетов легального бизнеса во многом связана с недостаточной налоговой дисциплиной и недоинформированностью предпринимателей. Блокировка происходит из-за того, что предприниматель предоставил неполный комплект документов, не подал налоговые либо таможенные декларации, или имеет задолженность по налогам.

Такое заявление сделал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамут в кулуарах Международного финансового конгресса.

«Здесь есть несколько разные векторы, которые требуют отдельной дискуссии с ФНС, и, в общем, если честно, повышения налоговой дисциплины самого малого бизнеса», — цитирует Мамута ТАСС.

Он также напомнил, что ЦБ создал специальную комиссию для реабилитации клиентов, попавших в черные списки банков. По его данным, «из общего числа пересмотренных решений 95 с лишним процентов — это решения, пересмотренные самими банками».

«То есть этот механизм достаточно неплохо уже работает. Пока, как нам представляется, эта проблема в значительной степени связана с неполным пониманием [бизнесом] особенностей подобного механизма и того, что предприниматель должен делать в подобной ситуации», — сказал Мамута.

Мамута напомнил, что Банк России совместно с деловыми объединениями подготовил методические рекомендации для предпринимателей, в которых описал, как добросовестному бизнесу избежать блокировки счетов.