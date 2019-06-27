Что делать при блокировке счета по 115-ФЗ: новая методичка от ЦБ для бизнеса

Пять советов от ЦБ для бизнеса.

Центробанк разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа от проведения операций и открытия счета банками по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ. Предпринимателям также объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

Методичка

Рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители ЦБ, ТПП РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив.

Цели методички:

снижение напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер;

повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с банками;

повышение информированности предпринимателей о порядке работы межведомственной комиссии, созданной при ЦБ.

Действия банка

Что может сделать банк, если ваша операция показалась ему подозрительной:

запросить (дополнительно запросить) у клиента документы и информацию (например, о проводимой операции, источнике происхождения денежных средств, о контрагентах, реальности ведения хозяйственной деятельности и т.д.), использовать иные источники информации;

установить срок для представления запрашиваемых документов и информации (в соответствии с условиями заключенного договора и внутренними правилами банка);

пригласить клиента в банк на рабочую встречу для устного разъяснения;

выезжать по месту ведения бизнеса клиента;

давать рекомендации относительно проведения операции;

принять решение об пересмотре степени (уровня) риска клиента.

Действия банка по истечении периода рассмотрения полученных документов и информации:

принять решение об отказе от проведения операции и направить в Росфинмониторинг соответствующее сообщение;

принять решение о квалификации операции в качестве подозрительной и/или ОПОК и направить соответствующее сообщение в Росфинмониторинг, но провести операцию;

принять решение о пересмотре степени (уровня) риска клиента.

Какие действия может осуществлять банк в отношении клиента, имеющего повышенный уровень риска:

ограничить (лимитировать) ДБО (интернет-банк) и использование банковских карт;

проводить усиленный финансовый мониторинг в отношении такого клиента, в том числе запрашивать документы и информацию по каждой проводимой операции.

Что делать бизнесу: 5 советов от ЦБ

В методичке даются следующие рекомендации бизнесменам:

1. Своевременно сообщайте банку и ФНС об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор, адрес фактического ведения бизнеса и т.д.) 2. Проверяйте записи в ЕГРЮЛ о месте вашей регистрации ФНС проверяет адрес регистрации компании посредством направления письма. Если на письмо ФНС не было ответа в течение 6 месяцев, то ФНС имеет право ликвидировать организацию. Предварительно ФНС в ЕГРЮЛ вносит запись о недостоверности сведений. В таком случае необходимо обратиться в ФНС для удаления указанной записи из ЕГРЮЛ 3. Подробно заполняйте платежные документы Максимально полно указывайте назначение платежа — не просто «по счету / договору №...», а конкретно за какие виды товаров/работ/услуг с указанием договоров, в рамках которых эти расчеты проводятся, и попросите об этом же своих контрагентов 4. Своевременно представляйте документы по запросу банка Не игнорируйте запросы банка, а оперативно представляйте необходимую информацию. При запросе банком договоров представляйте не только сами договоры, но и дополнительные соглашения к ним, спецификации, товарные и транспортные накладные и иные документы, являющиеся основанием для проведения операции. Пишите подробные письменные пояснения для банка о схеме и особенностях ведения бизнеса (если они есть), чтобы максимально раскрыть экономическую суть тех или иных операций 5. Не дробите свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.). Дробление бизнеса сигнализирует о схемах, направленных на минимизацию налоговой базы, и возможных налоговых преступлениях (одно из предикатных для Федерального закона № 115-ФЗ преступлений).

Банки вам не враги

В документе ЦБ рассказывает о частых заблуждениях бизнеса относительно банков и так сказать, развенчивает мифы.

Банки — это не органы следствия, их задачей не является доказательство факта ОД/ФТ клиентом. Функцией банков является осуществление контроля на основе оценки уровня риска клиентов (потенциальных клиентов), в том числе в целях обеспечения прозрачности операций, сбора и фиксации информации о них, выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что их целью является ОД/ФТ, и информирование Росфинмониторинга об этих операциях, а также применение мер, направленных на пресечение таких операций.

Банк заинтересован в том, чтобы снять на своем уровне подозрения, поэтому в отношении подозрительных операций банк формирует запрос клиенту (потенциальному клиенту) и надеется на то, что в результате анализа представленных клиентом (потенциальным клиентом) обосновывающих документов и изучения «более детального портрета клиента» подозрения будут развеяны.

ДБО

В документе отмечается, что отключение интернет-банкинга не является отказом от проведения операций, а всего лишь представляет ограничение способа совершения операций.

Напомним, на днях Сбербанк проиграл дело по отключению клиента от ДБО. Суд решил, что действия банка незаконны.

Запрос документов

В методичке указано, что банки в соответствии с внутренними документами и условиями заключенных договоров самостоятельно определяют перечень и состав запрашиваемых у клиентов документов и информации, сроки их представления и рассмотрения в разных ситуациях (выборочная или постоянная проверка всех клиентов). Это стандартная процедура любого банка в отношении любого из клиентов в рамках выполнения обязанностей по финансовому мониторингу.

Фактически у вас могут запросить любые документы.

Кроме того, вас могут пригласить для устной беседы и представления пояснений по представленным вами документам.

Банк обязан рассмотреть представленные клиентом документы и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их представления сообщить клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов, представленных клиентом.

Банк отказал. Куда обращаться?

Если банк направил вам ответ о невозможности пересмотреть свое решение об отказе на основании представленных вами документов, но вы убеждены, что данное решение банка не обосновано, вам необходимо обратиться в межведомственную комиссию (МВК).

Напомним, МВК — это коллегиальная структура (из представителей ЦБ и Росфинмониторинга), созданная при ЦБ в целях оценки обоснованности решений финансовых организаций об отказе от проведения операции / заключения договора банковского счета (вклада)

К заявлению в МВК вам необходимо приложить:

— обращение/заявление в банк и, соответственно, ответ банка (без ответа банка «о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе» документы к рассмотрению по существу МВК не принимаются);

— документы и сведения, установленные приложениями к Указанию ЦБ № 4760-У (включая те документы, с которыми вы обращались в банк в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе).

Комиссия рассматривает обращение 20 рабочих дней со дня поступления документов в ЦБ.

Межведомственная комиссия сообщает о решении заявителю (клиенту банка) и в банк, принявший решение об отказе от проведения операции / заключения договора банковского счета.

Банк обязан в течение одного дня после получения информации о принятии МВК решения в пользу клиента банка направить сообщение в Росфинмониторинг. Росфинмониторинг передает обобщенную информацию в ЦБ. ЦБ распространяет информацию по всем финансовым организациям.

Решение МВК о реабилитации по одному случаю отказа в одном банке не распространяется на другие случаи, касающиеся одного и того же клиента