Как бухгалтеры хранят кассовые чеки

Кассовые чеки со временем имеют свойство выцветать. Этот нюанс хорошо известен бухгалтерам. В этой связи встает вопрос об оптимальном способе хранения этих нежных документов.

Тема хранения кассовых чеков стала предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Речь идет как об итоговых чеках по закрытию смен в своей ККТ, так и входящих чеках, которые сотрудники прикладывают к авансовым отчетов.

Иногда чеков очень много. Что с ними делают бухгалтеры?

Своими способами хранения делятся участники бухгалтерского сообщества.

Кто-то складывает все чеки в прозрачный файл, и отправляет его пылиться на дальней полке, кто-то аккуратно подклеивает все чеки на лист офисной бумаги, а затем из этих листов формирует подшивку. Кто-то еще и предварительно копирует чеки, та как оригиналы очень скоро будут нечитаемыми.

Я распечатываю из ЛК ОФД сводный отчет по сменам по кассе, к нему степлером прикрепляю все отчеты закрытия смены за этот месяц. И в файлик. Если касс несколько — в одном файлике все помесячно, на 1-м листе ручкой пишу итоговую выручку за месяц, ее сверяю с 1с и ставлю галочку — делится Елена

Они выцветают со временем. Поэтому снимаем копии (по несколько чеков на лист формата А4), храним в архивах. Сами чеки также храним. — рассказывает Suleymanov Murtuz

В коробку кучей, на всякий случай.

Зачем из вообще хранить? Вся инфа есть в лк офд. — пишет Татьяна

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