Как считать НДФЛ при продаже квартиры, купленной за счет маткапитала

На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК вместо получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже квартиры налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данного имущества.
Поскольку суммы субсидии и маткапитала, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/47629 от 28.06.2019.
Ведомство также напоминает, что подробные разъяснения по порядку налогообложения доходов от продажи имущества были даны ранее в письме № 03-04-05/3594 от 24.01.2019.
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