Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Deutsche Bank проведет масштабную реструктуризацию, которая продлится до 2022 г. Она предусматривает сокращение 18 000 сотрудников.

Deutsche Bank планирует значительно сократить свое инвестиционное подразделение, пишут «Ведомости». Кредитная организация перестанет торговать акциями, но продолжит деятельность на рынках акционерного капитала. Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом.

Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро. Из них 3 млрд евро придется на II квартал 2019 г.

Deutsche Bank имеет представительства более чем в 70 странах. Каких именно подразделений коснутся сокращения его сотрудников, в кредитной организации не раскрывают.

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что в Deutsche Bank обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. По информации газеты, на конец марта в банке работало 91 463 сотрудника.