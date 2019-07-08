В «Шереметьево» грузчикам начали платить по 200 тыс.рублей. Но с багажом лучше не стало

Проблему с катастрофической ситуацией с багажом в «Шереметьево» пытались решить кардинально — в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200 000–211 000 руб., а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 руб.

Аэропорт планировал полностью решить проблему с багажом к 1 июля, однако этого так и не произошло. Ситуация обсуждалась на совещании 6 июля, которое провел в аэропорту министр транспорта Евгений Дитрих, пишут «Ведомости».

Сложности с обработкой багажа в Шереметьево возникли из-за нехватки грузчиков. Ранее «Аэрофлот» сам обрабатывал свой багаж, но с открытием в мае 2018 г. нового терминала В (из него летают только внутренние рейсы «Аэрофлота») обрабатывать багаж в нем стала компания «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» «Шереметьево»). По соглашению с «Аэрофлотом» обработка его багажа в других терминалах также стала переходить к «Шереметьево хэндлинг», этот процесс завершился в мае 2019 г.

«Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на зарплату примерно на 10% ниже, чем они получали в «Аэрофлоте», плюс на прежнем месте они как сотрудники авиакомпании могли покупать авиабилеты по льготным ценам, рассказали сотрудники двух авиакомпаний. В мае «Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на 45 000 руб. в месяц чистыми. При этом надо учитывать, что аэропорт является стратегическим объектом и там не могут работать неграждане России.

Однако повышение зарплаты до 200 тыс. ситуацию пока не выправило. Из бывших грузчиков «Аэрофлота» кто-то спланировал отпуск и готов выйти осенью, кто-то нашел новое место. А нового грузчика надо обучать два месяца.

Оптимальный штат грузчиков «Шереметьево хэндлинг» – 2000 человек, а сейчас есть 1400, такие цифры озвучили сотрудники «Шереметьево» на совещании. То есть 400 человек нужны только для закрытия самых узких мест.