Каких упрощенцев при договоре концессии освободят от НДС

На федеральном портале опубликован проект поправок в ст. 174.1 НК, разработанных Минстроем.
Проект предусматривает освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на основании концессионных соглашений и применяющих УСН, от обязанности исчислять НДС.
Законопроект направлен на предоставления возможности организациям, применяющим УСН, сохранять налоговый режим при заключении ими концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 50 тыс. человек.
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