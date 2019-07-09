За что бухгалтеры любят свою работу

Работа бухгалтера — это бесконечные цифры и кому-то это может показаться скучным.
Но бухгалтерам скучать некогда и работу свою они любят. За что? Этот вопрос стал темой обсуждения в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
Участники обсуждения называют свои аргументы в пользу привлекательности своей профессии:
- стабильность заработка;
- возможность побыть интровертом, когда вдруг захочется;
- сложность, и отсюда элитность;
- на такой работе не соскучишься;
- профилактика склероза.
А за что вы любите свою работу?
Рассуждая о своей профессии, бухгалтеры процитировали старый анекдот:
Человек работал на почте и работа заключалась в том, чтобы ставить штемпели на письма. Его спросили, не скучно ли изо дня в день одно и то же? А он воскликнул: «Ну что Вы!!!! Ведь каждый день новая дата!»
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