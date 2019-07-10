Драгоценностями можно будет торговать через интернет

В России планируют официально разрешить продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями через интернет.

Проект постановления правительства об этом разместил Минфин для общественного обсуждения, пишут «Известия».

Прямого запрета на онлайн-продажу украшений в стране нет, но из-за разночтений в законодательстве многих ритейлеров в Сети блокируют за реализацию ювелирных товаров. Так, еще в 1992 году вышел указ президента, который установил перечень продукции, запрещенной для свободного оборота. В него вошли драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В 2007 году, вышло постановление правительства о регулировании дистанционной продажи товаров, которое в том числе накладывало ограничения на продажу продукции из списка 1992 года.

Согласно Гражданскому кодексу, ограничения на оборот каких-либо товаров могут быть установлены только законом. Но в данном случае его в России нет, говорят эксперты. Есть только запрет на оборот драгоценных металлов и камней, то есть сырья. Из-за того что некоторые органы в регионах как-то умудряются перепутать ювелирные изделия с драгоценными металлами, возникают претензии, блокируются сайты. Эти решения приходится оспаривать и есть положительные примеры, когда суды отменяли блокировку.

Рынок онлайн-продаж ювелирной продукции в 2018 году вырос в три раза — до 12 млрд рублей, отметили эксперты. А после снятия всех правовых разночтений у этого сегмента откроются еще большие перспективы.