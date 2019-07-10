Задержан муж кассирши банка, обвиняемой в краже 20 млн руб.

Супруг кассира, обвиняемой в хищении более 20 млн рублей из кассы банка в городе Салават (Башкирия), задержан.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию «Интерфаксу», отметив, что мужчина задержан как соучастник кражи.

По ее словам, следствие считает, что супруг неоднократно приезжал в банк, где работала его жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. Он клал эти деньги на личный счет или тратил, делая спортивные ставки. Как добавила Волк, возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

27 мая банк сообщил в полицию о пропаже более 20 млн рублей из кассы. Следователи выяснили, что к этому была причастна кассир Луиза Хайруллина, но тогда же выяснилось, что она и ее семья уехали в неизвестном направлении. Подозреваемую, ее мужа и двух детей объявили в розыск.

Хайруллину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани и арестовали за присвоение денег по части 4 статьи 160 УК РФ.

РИА Новости сообщало ранее, что супруг проиграл украденные деньги и собирается поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку.