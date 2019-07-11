Замглавы Пенсионного фонда признался в получении взятки и подал в отставку

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Представители ОНК навестили Алексея Иванова в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы. Иванов сказал им, что думает, что 12 июля суд заключит его под стражу, потому что он признал вину и раскаялся. Как сообщил Мельников ТАСС, Иванов признал вину в получении взятки в значительном размере.
В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили ТАСС, что у ПФР нет данных о том, что Иванов подал в отставку.
- Алексей Иванов работал заместителем главы Пенсионного фонда с 2017 года. Он отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.
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