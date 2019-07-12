Взыскивать с физлиц долги по налогам предлагают без суда через приставов

В Госдуму поступил законопроект № 751723-7, которым предлагается изменить порядок взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам с физлиц путем внесения соответствующих изменений в действующую редакцию статьи 48 НК.

Авторство проекта принадлежит Псковскому областному Собранию депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, вынесение судебных приказов о взыскании налоговых долгов бюджету обходятся недешево.

Согласно проекту взыскание налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества физлица производится по решению руководителя ИФНС, направившего требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в течение 3 дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Принятие законопроекта, учитывающего специфику административного судопроизводства и сохранившего в себе действующие нормы НК, являющиеся важнейшей гарантией соблюдения прав должника, позволит сократить процедуру взыскания задолженности физических лиц по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, снизить судебную нагрузку на мировых судей и значительно сэкономить бюджетные средства субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.