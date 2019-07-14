Новогодние и майские праздники 2020 года. Календарь

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных и праздничных дней в 2020 году.

Выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесли на 4 и 5 мая. Таким образом, в Новый год будет восемь выходных, а весной выходными будут 1 — 5 мая и 9 — 11 мая.

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