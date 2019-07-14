Новогодние и майские праздники 2020 года. Календарь

А давайте сайт молоком писать, а потом зажигалками монитор греть и читать......
образованность Гарворда...
Ясен фиг)))Легче вот так вот говна на вентилятор подбросит, чем голову включить.О безпределе чино...
Нет. Это запрос не по НК и поэтому штрафов по НК быть не может...
п. 1 ст. 126 НК РФ - 200 р. за документ или п. 2 ст. 126 НК РФ - 10.000 р....
Воу,нас кто то считает частью общества,а не злыми людоедами,которые з/п и взятки баулами выносят ...
А если официально и письменно послать из на ... фиг с этими доками! Ну что они смогут сделать то?...
Когда не могут организовать экономику, тогда начинают сгрести по сусекам. Скоро введут налог на к...
Какие тонкости? Человек регистрируется как ИП, открывает счет, крутит 30 миллионов,не платит нало...
Забыли упомянуть руководителя Кадастровой палаты.
Со второго кормления - появится признак систематичности.....
а есть ли смысл дробить? если сейчас на каждое лицо нужна касса и оборот по ней ограничен...
Как я понимаю, ничего не изменилось. Более того, исключить могут не только 10 августа следующего ...
Уважаемые представители компании Jetlex, Сергей (zaycevserzh) и Артур (artur_kamilov), спасибо за...
Т.е. только потому, что вы продавали квартиру, причем не через электронную сделку, иничего таког...
В продолжение этой истории справедливости ради хочу сказать, что команда subtotal все таки помогл...
Не все же могут себе позволить вникать в тонкости бухгалтерии и финансов. Вы как не вроссии живёт...
Требую убрать из статью кощунство, это перебор - выставлять святой лик Господа нашего Иисуса Хрис...
Люба, очень права! При этой власти, нет смысла делать бизнес. ...
Когда кормление грудным молоком матерью ребенка подпадёт под предпринимательскую деятельность ?...
Обычно главный бухгалтер достаточно в хороших отношениях с руководителем (а также другие отношени...
Это все замечательно, если у вас нет стандартных вычетов (а у меня их несколько... надеюсь, дальш...
И чего Вы фоточку убрали? Это фото вывешено на информационном стенде в суде. Ну, а на заседании я...
Да это невозможно, вся эта информация - ложь. Мы продавали квартиру, все данные можно проверить з...
Эта статья "заказная". Для чего? А для того, чтобы все при получении ЭЦП предоставляли свои фотог...
всей налоговой скинулись на поездку?
Аудитором нет разницы в какой программе работать. По многим вопросам мы сработаем быстрее их техп...
СБИС тоже порядочная ерунда. Работал 2 года на СБИС, и при первой же возможности сбежал на Контур...
Ноу хау? Поделитесь плиз)))
Трижды сталкивался у контрагентов со случаями сдачи уточненной декларации непонятно кем сданной с...
в итоге опять пострадают обычные люди из за очередного повышения цен...