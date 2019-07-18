Главбух укажет, как должна оформляться «первичка». А сотрудники должны исполнять это указание

Ну, конечно растет... Только не у всех россиян. У тех, успешных топ-менеджеров - растет, у осталь...
Это суровая реальность. Всё, что усложняет жизнь, наши управленцы берут с американской системы....
Про конструктор документов забыли написать в описании. Хороший сервис....
Да, у нас свои правила делового оборота,, а нам пытаются навязать чужие. Зачем, не очень понятно....
Наши руководители лучше всех всё знают. Им семинары не нужны. ...
Какие интересные цифры то... А Росстат точно по России расчёты проводил?...
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К РЕДАКТОРАМ САЙТОВ и т.п. - не писать априори и голословно, что это работа ...
Вот и я о том же... за двадцать лет трудового стажа в отпуске была только по БиР, присоединив к н...
я надеюсь, это шутка...????
В очередной раз чиновники пытаются научить нас сначала нырять, а когда научимся, то и воду в басс...
Знаю многих вполне достойных ИП с персоналом и оборотом, востребованных на рынке....
Зачем вообще фирму открывать? Откуда доходы, если нулевки и дивиденды.? Просто чтобы директором н...
хорошо если такНа практике наиболее вероятно при обычном графике работы заработать на скудную еду...
эхх, у нас и так 44 дня отпуска на севере... вот только максимум выходит пару недель в год отгуля...
так жить захочешь, не так раскорячишься (с)
Если вы так работаете, это не значит, что и все так должны. Можете даже жить на работе. Потом из-...
это у ИПБ опечатка в тексте проекта (примере). Они сначала начали мыслить большими категориями, а...
А мне кажется что эту категорию плохо обеспечиваем, зато прекрасно чиновников, депутатов, в том ч...
Всем доброго дня! У нас год назад без предупреждения ФНС заблокировала счет за не предоставление ...
я купила квартиру как инвестицию на пенсию, мне подняли на 5 лет возраст, плачу вот теперь ипотек...
"Пример:Организация осуществляет реконструкцию котельной. Договор включает: поставку оборудования...
странно, что Геленджик а не Сочи)
На "той" и работа такая, что платят нормально. Но многие возразят, что недооценены, и, возможно, ...
Ха, 6. У Вас ещё всё впереди. Я в последний раз была в нормальном отпуске в 2001м году - и ничего...
Ну, и на кой такая работа? Или платят нормально?
По крайней мере пока - НЕТ. Место действия - Москва. 21 марта 46-я ("регистрационная") налоговая ...
Интересно, чем их база ГИБДД не устраивает?! Там есть ровно все те же сведения!...
А в быту наблюдается попытка вытеснить население обратно в "наличку". А именно: скорое появление ...
даже если это будет рассчитываться автоматически, то все равно это лишнее усложнение ни к чему...
про мобильное приложение очень гениально, очень))))))билеты сейчас по рф с паспортом покупаются, ...
//Кто-нибудь вообще копит на старость?)// Разумеется, ДА. Коплю уже ровно 10 лет и именно не на ч...
Я думала, что "богатая" семья получает еще и нормальное пособие по уходу до 1,5 лет....
Я думаю, что это маразм. Если раньше выручка считалась по упд\товарным накладным, то теперь надо ...
Если на доходы отнести, то попадет под налог на прибыль. Хотя это выгоднее, чем восстановить НДС....
согласна на все 100% полдня в телефоне просто сидишь и потом вспоминай где и о чем ты общался с к...
И что бы этого не произошло Москва стала раздавать свой мусор в регионы, чтоб почувствовали всю з...