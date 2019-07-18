Клерк.Ру

Главбух укажет, как должна оформляться «первичка». А сотрудники должны исполнять это указание

На днях во втором чтении был принят законопроект № 620132-7 с поправками в закон о бухучете.

В проекте, в том числе, идет речь о полномочиях главного бухгалтера.

Согласно документу, требования в письменной форме главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка оформления документов и их представления главбуху обязательны для всех работников организации.

Отметим, в первоначальной версии проекта не было упоминания о письменной форме требований главбуха. Эту поправку добавили в проект позже, ко второму чтению.

В общем, как главбух сказал (вернее написал), так и будет.

 

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