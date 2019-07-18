В Москве резко вырос спрос на квартиры в новостройках. С чем это связано?

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266) на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году.

По данным Росреестра пик роста пришелся на июнь, когда было зарегистрировано рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, комментируя эту ситуацию, отметил, что такой скачок, в том числе, вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета.

Внедрение механизма обязательного использования эскроу-счетов стимулировало застройщиков массово искать способы обхода этого механизма. Одним из них может стать переход части рынка на продажу жилья по договорам переуступки прав собственности. Эта схема и послужила ростом количества договоров долевого участия, поскольку девелоперы могли продавать первичное жилье сами себе, пишет «Коммерсантъ».

Многие застройщики перевели большой объем предложения на аффилированные юрлица, чтобы впоследствии продавать по договорам переуступки прав собственности, отмечают эксперты.