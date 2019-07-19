Когда выплаты за счет гранта не облагаются НДФЛ

Минфин в письме № 03-04-05/47732 от 28.06.2019 разъяснил, возникает ли НДФЛ при выплате физлицу дохода в виде гранта.

В соответствии с пунктом 6 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в РФ международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством РФ.

Российской научный фонд включен в такой перечень постановлением Правительства от 15.07.2009 № 602.

Таким образом, доходы физлиц — грантополучателей в виде гранта (его части), предоставленного на проведение научных исследований в соответствии с договором, заключенным с Российским научным фондом, освобождаются от НДФЛ.