Клерк.Ру

Если сотрудник отправился в отпуск сразу из командировки, стоимость билета облагается НДФЛ

Минфин в письме № 03-04-06/46418 от 25.06.2019 разъяснил, возникает ли НДФЛ при возмещении расходов работника на проезд до места командировки и обратно, если дата в проездном документе не совпадает с датой ее начала (окончания).

Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой.

В частности, в случае если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования (независимо от продолжительности отпуска), имеет место получение работником экономической выгоды в виде оплаты организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы.

В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока командировки, признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению НДФЛ в полном объеме.

Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды.

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала.

Одновременно сообщается, что в случае, если сотрудник организации направляется организацией в место командирования из места нахождения в отпуске, суммы возмещения организацией стоимости проезда сотрудника от места проведения отпуска до места командирования также не подлежат обложению НДФЛ.

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