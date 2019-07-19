Фигурант уголовного дела против сотрудников ФСБ оказался налоговиком

Один из фигурантов дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в управлении ФНС.

Адвокат Чиквина на заседании суда завил, что его подзащитный заблуждался относительно правомерности" происходящего. Дмитрий согласился предоставить свою машину, он был не посвящён в суть операции, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность.

Суд отказался освободить бывшего налоговика под залог и оставил его под стражей, пишет РИА Новости.

Напомним, по делу о хищении несколько сотрудников ФСБ были задержаны в начале июля.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который по расписке получил в долг 136 миллионов рублей. Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке «Металлург» в Москве под видом оперативных мероприятий.