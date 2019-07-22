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Кто платит НДС при сдаче в аренду имущества иностранной фирмой

Иностранная фирма, состоящая на учете в налоговом органе РФ по месту нахождения недвижимого имущества, сдает в аренду это имущество. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/51296 от 11.07.2019

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 24.11.2016 № 2518-О, разрешение вопроса об уплате НДС самой иностранной организацией либо налоговым агентом — ее контрагентом зависит от постановки на учет в российском налоговом органе иностранной организации (ее представительства).

Таким образом, если иностранная организация, состоит на учете в налоговом органе РФ, в том числе по месту нахождения недвижимого имущества, то обязанность по уплате НДС в отношении реализуемых ею товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория РФ, должна исполняться самой иностранной организацией.

Что касается налога на прибыль, то согласно пункту 1 статьи 246 НК иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ, признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации, при каждой выплате доходов.

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