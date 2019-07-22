На что вы будете жить, выйдя на пенсию

Недавно на нашем сайте обсуждалась тема накоплений «на старость».
Поводом послужила информация о продлении «заморозки» накопительной части пенсии.
Эта тема вызвала широкий интерес наших читателей, которые в комментариях с трудом сдерживали эмоции, рассуждая о своей будущей пенсии.
«Клерк» реши провести опрос, который касается заботы граждан об их пенсионном будущем.
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