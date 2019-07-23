Уведомления на уплату налогов не стоит искать на портале госуслуг

В связи с приближением массовой рассылки налоговых уведомлений Управление ФНС Марий Эл напоминает, что единые уведомления на уплату имущественных налогов не направляются на единый портал предоставления государственных услуг (ЕПГУ).

На портале ЕПГУ сумма отображается только когда переходит в раздел задолженности, то есть после истечения установленного законодательством срока для уплаты, в этом году - это 2 декабря. Сервис на едином портале так и называется «Налоговая задолженность».

Рассылка уведомлений происходит только по почте на адрес регистрации собственника имущества или в электронном виде зарегистрированным пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Для входа в указанный сервис можно использовать как логин и пароль, выданные в налоговой инспекции или МФЦ, так и подтвержденную учетную запись единого портала госуслуг.

Также налоговые органы напоминают, что получить единое уведомление можно в отделениях МФЦ, для этого при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.