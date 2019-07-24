C 19 июля изменился формат электронного счета-фактуры и УПД

С 19 июля изменился формат электронного счета-фактуры и УПД.
Форма счета-фактуры осталась прежней (утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 в ред. от 19.01.2019). Но если оформляется электронная счет-фактура и получение документов от поставщиков, надо будет обновить программу, через которую выставляются электронные документы. С 19 июля 2019 года вступил в силу Приказ ФНС №ММВ-7-15/176@ с новыми форматами.
Приказ № ММВ-7-15/176@ изменил электронные форматы:
- счета-фактуры;
- представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ) в электронной форме;
- корректировочной счета-фактуры;
- представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в электронной форме;
- документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме;
- документа о передаче результатов работ (оказания услуг) в электронной форме.
Оформленные документы по старым форматам с 19 июля являются недействительными.
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