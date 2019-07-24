C 19 июля изменился формат электронного счета-фактуры и УПД

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alex1995 Значит есть надежда! Давайте им мало платить и они разбегутся...... Введут мораторий на новые налоговые льготы нефтяникам

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