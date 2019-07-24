«Ельцинский указ» о 50-рублевом пособии для мам в декрете отменят

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минтрудом, согласно которому Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» признается утратившим силу.

Компенсационные выплаты, право на которые наступило по состоянию на 31 декабря 2019 года, будут осуществлять до окончания установленного периода выплат.

Речь идет о 50-рублевом пособии, которое работодатели платят сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Таким образом, через 25 лет после введения этого пособия, которое за все эти годы ни разу не индексировалось, его отменят.

Напомним, Минтруд подготовил поправки в уже рассматриваемый в Госдуме законопроект, которые касаются пособий для мам в декрете.

Поправками предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ.

Такие выплаты будут предоставляться семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ.