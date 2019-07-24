Клерк.Ру

Кассир украла из кассы банка 6,5 млн. рублей

В течение месяца кассир уфимского отделения банка «Открытие» выносила из кассы крупные суммы денег, а затем скрылась вместе с ними.

Всего сотруднице банка удалось присвоить 6,5 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

Пропажу денег обнаружили бдительные сотрудники в службе безопасности и сразу же сообщили в полицию. В настоящий момент кассирша задержана и дает показания. Подозреваемая утверждает, что на преступление ее толкнула подруга.

Напомним, за последнее время это уже второй такой случай в Башкирии.

В мае из отделения «Россельхозбанка» в башкирском городе Салават были похищены более 20 миллионов рублей. В краже заподозрили кассира Луизу Хайруллину. Она сбежала вместе с мужем и детьми и была задержана в начале июля в Казани.

 

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