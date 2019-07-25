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Расходы на риэлтора и ремонт нельзя учесть при продаже квартиры

При продаже квартиры, находящейся в собственности менее предельного срока, указанного в ст. 217.1 НК, необходимо платить НДФЛ.

Предельный срок составляет 5 лет, а в ряде случаев — 3 года.

При этом на основании пункта 6 статьи 217.1 НК законом субъекта РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, установленный пунктом 4 статьи 217.1 НК, для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества может быть уменьшен вплоть до нуля.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/43939 от 17.06.2019.

Вместе с тем при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже квартиры в сумме 1 млн. рублей.

Вместо имущественного налогового вычета можно применить уменьшение на сумму фактических расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Уменьшение суммы облагаемых налогом доходов на сумму расходов на ремонт приобретенной квартиры или на риэлтерские услуги НК не предусмотрено, отмечает Минфин.

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