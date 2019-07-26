Пособие на детей до 3 лет хотят получать все, а не только малоимущие

На основании Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ нуждающимся семьям при рождении первого или второго ребенка выплачивается пособие в размере прожиточного минимума.

Критерий нуждаемости — 1,5 прожиточных минимума (ПМ). В скором времени его поднимут до 2 ПМ.

Сейчас пособие платят до 1,5 лет. В проекте — платить его до 3 лет.

Между тем более обеспеченные россияне, которые не подходят под вышеназванные критерии нуждаемости, возмущены таким положением дел и считают такой подход не справедливым.

По их мнению, такой алгоритм выплаты пособий стимулирует граждан скрывать свои доходы.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует платить пособия на всех детей до 3 лет без привязки к текущим доходам семьи.

Автор предложения отмечает, что усердно трудящийся человек получает заработную плату, платит с нее внушительные налоги, а с этих налогов идут выплаты не только людям, не способным по объективным причинам зарабатывать больше, но и тунеядцам, и скрывающим свои доходы людям.