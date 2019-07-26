Из-за отмены льготы на пальмовое масло подорожают сладости. И не только сладости

На днях в третьем, окончательном чтении был принят законопроект, который повышает ставку НДС на пальмовое масло с 10 % до 20 %.

Депутаты выразили надежду, что отмена льготной ставки НДС на продажи пальмового масла в России неизбежно приведет к удорожанию этой продукции, а значит, сделает менее выгодным ее применение в пищевой промышленности в сладости будут добавлять сливочное масло, а не пальмовое.

Отметим, пальмовое масло активно используется в кондитерской и масложировой промышленности. Из него производят жиры, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции.

В Московской торгово-промышленной палате заявили, что отмена льготы в скором времени приведет к подорожанию кондитерских изделий на 5 — 7 %.

Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей, — сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. — Найти полноценную замену пальмовому маслу проблематично, если вообще возможно.

Пальмовое масло также используется при производстве молочных продуктов, фастфуда, снеков, маргаринов, различных полуфабрикатов. Кроме того, его используют в косметической промышленности при производстве кремов, мыла и шампуней. Очевидно, что эти категории товаров также подорожают.