ФСС призывает банки бесплатно оформлять гражданам карты «Мир» для получения пособий

С 1 мая 2019 в законную силу вступило Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 N 419, согласно которому перечисление выплат гражданам, имеющим детей, производится на банковские карты платежной системы «Мир». Осуществление таких выплат на карты международных платежных систем больше не допускается.

Как отмечает отделение ФСС по Воронежской области, выбор карты «Мир» в качестве способа получения пособий, значительно ускоряет процесс перечисления региональным отделением Фонда денежных средств гражданам. Это объясняется тем, что для направления выплат на карту национальной платежной системы необходимо меньше функциональных действий.

Региональным отделением ФСС направлены письма в кредитные организации с просьбой о содействии в выдаче карт «Мир» на бесплатной основе получателям государственных социальных пособий. В настоящий момент договоренность уже достигнута с банком «Открытие», «Сбербанком» (карта «Momentum»), «Россельхозбанком» (тарифный план «Пенсионный»), «Росбанком», «Газпромбанком» и банком «ВТБ». В отделениях этих кредитных организаций получатели пособий могут получить карту «Мир» бесплатно.