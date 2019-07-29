Приняты поправки в закон о бухучете

Опубликован Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О бухгалтерском учете“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы».

Законом устанавливается, что экспертиза стандартов бухучёта государственных финансов будет проводиться отдельным экспертным органом — советом по стандартам бухучёта государственных финансов, а также уточняется порядок организации и осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в отношении организаций бюджетной сферы с учётом положений бюджетного законодательства РФ.

Кроме того, устанавливается обязательность исполнения всеми работниками организации требований в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухучёта, либо лица, с которым заключён договор об оказании услуг по ведению бухучёта, к документальному оформлению фактов хозяйственной жизни, представлению документов, необходимых для ведения бухгалтерского учёта, в соответствии с установленным порядком документооборота.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.