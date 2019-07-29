Кто платит транспортный налог при лизинге

Транспортные средства, приобретенные в собственность физическим или юридическим лицом и переданные на основании договора лизинга или договора сублизинга во временное владение или пользование, регистрируются в ГИБДД по письменному соглашению сторон за лизингодателем или лизингополучателем.

Кроме того, транспортные средства, переданные лизингодателем лизингополучателю во временное владение или пользование на основании договора лизинга или сублизинга, предусматривающего регистрацию транспортных средств за лизингополучателем, регистрируются за лизингополучателем на срок действия договора по адресу места нахождения лизингополучателя или его обособленного подразделения на основании договора лизинга или сублизинга и паспорта транспортного средства (электронного паспорта).

Таким образом, если транспортные средства, находящиеся в собственности лизингодателя (но не зарегистрированные за ним), по договору лизинга переданы и временно зарегистрированы за лизингополучателем, налогоплательщиком транспортного налога является лизингополучатель.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-04/48956 от 03.07.2019.