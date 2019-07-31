Как считать НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены

При продаже квартиры можно не платить НДФЛ, если она находилась в собственности более минимального срока владения, который составляет 5 лет (в ряде случаев — 3 года).

В этой связи если квартира находилась в собственности менее минимального предельного срока владения, то образуется доход, подлежащий обложению НДФЛ.

Этот доход можно уменьшить на суммы вычета в размере 1 млн. рублей или на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением квартиры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 567 Гражданского кодекса по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.

Согласно пункту 2 статьи 567 ГК к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Таким образом, при продаже квартиры, полученной по договору мены и находившейся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, налогоплательщик вправе уменьшить доходы от продажи указанной квартиры на сумму произведенных расходов, связанных с ее приобретением.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/49876 от 05.07.2019.